Немногие знают: всплыло неожиданное признание Трампа о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп дал согласие на переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским только потому, что его попросили это сделать.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Собеседник рассказал изданию, что такое заявление Трамп сделал во время встречи с республиканцами в Палате представителей Конгресса США, которая проходила в закрытом режиме.

Там президента США якобы заявил, что согласился поговорить с Зеленским по телефону только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", – сказал Трамп.

Американские СМИ считают, что такими словами Трамп может пытаться снять с себя ответственность или переложить ее на Перри.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленским и Трампом.