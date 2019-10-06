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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Полный "завал": нардеп показал интересные фото из Рады

воскресенье, 06 октября 2019, 08:27
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский наглядно показал украинцам, какой объем "бумажной" работы приходится выполнять народным избранникам.

На своей странице в Facebook представитель президентской фракции опубликовал снимки из зала заседаний Верховной Рады, на которых запечатлены сотни документов, с которыми работают депутаты.

"Скоро будем голосовать за электронный документооборот. А пока - как-то так..." - подписал снимки Мариковский.

Напомним, что несколько дней назад Мариковский опубликовал другой интересный снимок. На его странице появился чек из столовой Верховной Рады, на котором была указана "космическая" стоимость голубцов. За порцию в парламенте просили 170 гривен.

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