Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады

Пользователей сети насмешили цены на еду в столовой Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский на своей странице в Facebook.

В столовой ВР продают голубцы по цене 170 гривен. Однако неизвестно, это стоимость за определенное количество голубцов или за какой вес.

В соцсетях пользователи предложили свои варианты, а также посмеялись над космической ценой мясного блюда. Некоторые написали, что лучше брать обед с собой в судочке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 августа новый состав Верховной Рады начал свою работу, а новые народные депутаты получили возможность познакомиться с парламентской столовой.

Также стало известно, что столовая Верховной Рады на тендере закупила муку по цене, которая в 2 раза превышает среднюю цену по Украине.