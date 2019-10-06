В Киеве митингующие потребовали отставки главы ОПУ Богдана: опубликовано видео

Участники протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" возле Верховной Рады требовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

В Украине тысячи людей вышли на вече из-за новых договоренностей по Донбассу: фото, видео и все подробности

Об этом сообщается на Twitter странице "Hromadske".

Причиной гнева протестующих стал пост на странице Богдана в Facebook, в котором глава ОП опубликовал якобы скриншоты переписки о том, что людей на "вече" 6 октября на Площади независимости в Киеве собирали за деньги.

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу", – подписал скриншоты Богдан.

Переписку в комментариях к посту назвали фейковой. Митингующие также обвинили главу ОП в том, что он такими заявлениями провоцирует участников протеста на конфликт.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал главу Офиса президента Андрея Богдана уйти в отставку из-за "конфликта интересов".