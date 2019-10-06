RU  UA  EN

понедельник, 7 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 октября

23:55
Сотни тысяч из Украины: Трамп выдвинул новые громкие обвинения против сына Байдена
22:24
Оля Полякова на Танцях з зірками потроллила Тину Кароль за ночнушки и латекс: видео
22:21
У Зеленского рассказали о подготовке нового закона по особому статусу Донбасса
20:47
Под Ровно авто с ребенком врезалось в грузовик: фото с места смертельной аварии
19:00
Модные тренды осени: 12 цветных вещей, без которых не обойтись
17:40
В Киеве митингующие потребовали отставки главы ОПУ Богдана: опубликовано видео
14:29
Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты
10:27
Немногие знают: всплыло неожиданное признание Трампа о разговоре с Зеленским
10:14
Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу
08:27
Полный "завал": нардеп показал интересные фото из Рады
07:58
"Эпоха бедности" в прошлом: сеть взбудоражило свежее видео с кортежем Зеленского
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве митингующие потребовали отставки главы ОПУ Богдана: опубликовано видео

воскресенье, 06 октября 2019, 17:40
переглянути новину українською

Участники протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" возле Верховной Рады требовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

В Украине тысячи людей вышли на вече из-за новых договоренностей по Донбассу: фото, видео и все подробности

Об этом сообщается на Twitter странице "Hromadske".

Причиной гнева протестующих стал пост на странице Богдана в Facebook, в котором глава ОП опубликовал якобы скриншоты переписки о том, что людей на "вече" 6 октября на Площади независимости в Киеве собирали за деньги.

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу", – подписал скриншоты Богдан.

Переписку в комментариях к посту назвали фейковой. Митингующие также обвинили главу ОП в том, что он такими заявлениями провоцирует участников протеста на конфликт.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал главу Офиса президента Андрея Богдана уйти в отставку из-за "конфликта интересов".

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скандал в США: как Луценко поссорил Украину с Трампом

Зеленый ЦИК: кто есть кто в новом Центризбиркоме

Украинагейт: худшее для нас начнется после выборов в США

Информацион­ная катастрофа: в чем еще Зеленский проиграл Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: