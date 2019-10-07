Не сможем отказаться: у Зеленского сделали неожиданное заявление по "формуле Штайнмайера"

Украина не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера" по Донбассу, предварительно согласованной на переговорах в Минске, без "определенных последствий".

Об этом заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, письмо второго президента Украины, представителя страны на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы о согласии на реализацию данной формулы представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику не является обязывающим, но показывает определенную позицию.

"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.

Он добавил, что формулировка нового закона по Донбассу должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера": отдельные слова можно править, суть - нет. Нардеп подчеркнул, что нарушения будут иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, но и вызовут реакцию Запада.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 октября, в десятках городов Украины люди вышли на улицы, чтобы показать свое отношение к новым договоренностям по Донбассу. Речь идет о скандальной "формуле Штайнмайера", которую предварительно согласовали на переговорах в Минске и которая должна войти в новый закон по Донбассу.