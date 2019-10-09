Случайное совпадение: в сети ажиотаж из-за назначения на топ-должность жены "слуги народа"

В Украине разгорелся новый скандал из-за назначения на должность заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, которая является супругой главы Министерства юстиции Дениса Малюськи.

О соответствующем назначении говорится на сайте Кабинета Министров.

Известно, что Рабчинская вступит в должность 15 октября. В частности, в ее обязанности, по словам главы соответствующего министерства Михаила Федорова, она будет курировать проект еМалятко.

В сети тут же стали комментировать назначение. Так, в Facebook-аккаунте "Баба і кіт", озвучили свой прогноз по ближайшим назначениям, мол, "скоро пойдут домашние собачки и хомячки", намекая на близкое родство Рабчинской и Малюськи.

В тоже время, тот же Михаил Федоров довольно благоприятно отзывается о своем будущем заместителе.

"Я считаю ее лучшим специалистом в стране в этой сфере. Основными ее достижениями стали сокращение сроков и количества документов, а также снижение коррупционного фактора при получении таких услуг, как: назначение субсидий, пенсий и регистрации деклараций о готовности объекта к эксплуатации. Идеолог проекта еМалятко", - сказал о Рабчинской он.

Отметим, ранее она возглавляла в Офисе реформ направление административных услуг.

Что касается супруга Рабчинской, Малюськи, то он был избран на парламентских выборах 2019 года, № 21 в списке от партии "Слуга народа". Сложил полномочия на первом же заседании парламента. С 29 августа исполняет обязанности Министра юстиции Украины.

Как сообщал "Апостроф", это не первый скандал в команде президента Украины Владимира Зеленского из-за назначений.