RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Случайное совпадение: в сети ажиотаж из-за назначения на топ-должность жены "слуги народа"

среда, 09 октября 2019, 23:54
переглянути новину українською

В Украине разгорелся новый скандал из-за назначения на должность заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, которая является супругой главы Министерства юстиции Дениса Малюськи.

О соответствующем назначении говорится на сайте Кабинета Министров.

Известно, что Рабчинская вступит в должность 15 октября. В частности, в ее обязанности, по словам главы соответствующего министерства Михаила Федорова, она будет курировать проект еМалятко.

В сети тут же стали комментировать назначение. Так, в Facebook-аккаунте "Баба і кіт", озвучили свой прогноз по ближайшим назначениям, мол, "скоро пойдут домашние собачки и хомячки", намекая на близкое родство Рабчинской и Малюськи.

В тоже время, тот же Михаил Федоров довольно благоприятно отзывается о своем будущем заместителе.

"Я считаю ее лучшим специалистом в стране в этой сфере. Основными ее достижениями стали сокращение сроков и количества документов, а также снижение коррупционного фактора при получении таких услуг, как: назначение субсидий, пенсий и регистрации деклараций о готовности объекта к эксплуатации. Идеолог проекта еМалятко", - сказал о Рабчинской он.

Отметим, ранее она возглавляла в Офисе реформ направление административных услуг.

Что касается супруга Рабчинской, Малюськи, то он был избран на парламентских выборах 2019 года, № 21 в списке от партии "Слуга народа". Сложил полномочия на первом же заседании парламента. С 29 августа исполняет обязанности Министра юстиции Украины.

Как сообщал "Апостроф", это не первый скандал в команде президента Украины Владимира Зеленского из-за назначений.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Порождение больного мозга: почему Россия обвиняет Украину в катастрофе МН17

Я в целом никому не верю: полное видео марафона Зеленского и все подробности

Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17

Санкции против России: перспективы, успехи и пробелы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: