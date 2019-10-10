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Зеленский откровенно рассказал о телефонном разговоре и встрече с Трампом

четверг, 10 октября 2019, 10:57
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Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом никак не повлиял на решение о США предоставлении военной помощи Украине.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами 10 октября.

Глава государства подчеркнул, что США заморозили предоставление Киеву военной помощи еще до этого.

Также Зеленский сказал, что во время телефонного разговора с Трампом он хотел "затянуть его в Украину". Он хотел показать главе США, как живут украинцы, чтобы тот понял, что такое Украина и что не все здесь коррупционеры.

Кроме того, Зеленский просил, чтобы Белый дом изменил свою риторику и более уважительно относился к Украине. В свою очередь во время телефонного разговора Трамп уверял, что имел ввиду только бывшую власть.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре в США обнародовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а также текст жалобы разведчика на скандальный разговор президентов Украины и США.

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