Угощает госбюджет: в ОПУ странно высказались о еде на пресс-марафоне Зеленского, видео

Масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в фудмаркете в Киеве проводится за счет государственного бюджета.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО В KYIV FOOD MARKET - СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

Об этом в эфире украинского телеканала "1+1" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Отметим, что на встречу с Зеленским записалось более 300 журналистов. С самого утра президент угощает журналистов кофе, а некоторым из сотрудников СМИ и вовсе подали еду за стол. Интересно, что есть журналисты не стали.

"Журналістів пригощає державний бюджет України"



Заступник голови ОП Кирило Тимошенко – про їжу і формат зустрічі з журналістами pic.twitter.com/efiaXHxOJo — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

В сети выразили недовольство тем, что журналистов угощают за деньги налогоплательщиков.

Напомним, что Зеленский попал на забавное видео из-за обещаний по посадкам коррупционеров.