Зеленский попал на забавное видео из-за обещаний по посадкам коррупционеров

Пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского в киевском фудмаркете разлетелась на фотожабы и мемы.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО В KYIV FOOD MARKET - СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

В сети показали очередную работу на тему выступления главы государства перед журналистами.

Так, на этот раз умельцы вырезали отрезок из речи главы государства и соединили его с известной музыкальной композицией российского коллектива "Руки вверх".

В частности, поводом для насмешки стала фраза президента Украины о том, что он собирался сажать коррупционеров в тюрьмы уже на второй день после своего избрания.

Я думав, ми будемо всіх корупціонерів садити, а мені сказали "ай яй яй" (откуда ж ти такая) pic.twitter.com/F3PPHPrNxd 10 октября 2019 г.

Напомним, что сеть повеселила забавная фотожаба с Зеленским и "разбойником" Богданом.