Зеленский заговорил о роспуске "Слуги народа" и назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что готов распустить свою партию "Слуга народа", если в ней произойдет раскол изнутри.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО В KYIV FOOD MARKET - СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 10 октября.

В частности, Зеленский прокомментировал заявление представителя своей партии Александра Дубинского о том, что депутаты Слуги народа - "слуги МВФ". Именно после этой фразы в СМИ появились слухи о том, что фракция имеет разногласия среди своих же членов.

"Они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества моей фамилии, и благодаря тому, что многие из них что-то значат в своей регионах, многие из них профессионалы. Я не хочу сейчас ломать эту партию. Но если они будут продолжать есть друг друга, я их распущу ее через год", - сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что лично говорил с Дубинским о его отношении к МВФ. В ходе общения глава государства заявил, что это вопрос не депутата, а правительства.

Напомним, что Зеленский устроил перепалку с журналистом, говоря о посадках в Украине.