Оккупанты на Донбассе вводят наказания из-за проблем с паспортами РФ: данные разведки

Руководство российско-оккупационных войск на Донбассе приняло решение ускорить "паспортизацию" личного состава войск боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как стало известно из информации Главного управления разведки, на оккупированных территориях была введена практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

Кроме того, до 1 ноября этого года всем "силовикам" будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае не получения российского гражданства до конца текущего года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.