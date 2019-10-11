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Скандальный "слуга народа" выступил с неожиданной инициативой по военному сбору

пятница, 11 октября 2019, 14:36
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10 октября депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский внес в Верховную Раду два законопроекта об отмене военного сбора в Украине.

Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Раде под №2252 и №2253.

Первый законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в Бюджетный. Текстов документов на сайте Верховной Рады на пока нет.

Дискуссии об отмене военного сбора ведутся политиками и экономистами уже не впервые. В частности, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что отменять его можно будет только тогда, когда позволит экономическая ситуация.

Напомним, что военный сбор в Украине было введено с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за ее пределами и физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Таким образом, объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.

Как сообщает "Апостроф", у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.

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