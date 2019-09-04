Получает больше, чем Зеленский: названа зарплата главы ОПУ Богдана

У главы Офиса президента Андрея Богдана размер зарплаты выше, чем у самого гаранта Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами, передают Українські Новини.

Так, зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны.

"Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна", - сказано в ответе.

При этом, президенту Владимиру Зеленскому за август начислили зарплату в размере 28 тысяч гривен.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено", - говорится в документе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны неожиданные подробности о зарплатах сотрудников офиса Зеленского.