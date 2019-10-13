Чем обернется для Украины новое расследование крушения МН17: озвучен прогноз

Основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиот Хиггинс спрогнозировал, каких последствий стоит ждать в связи с новым расследованием Нидерландов о причинах того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, где произошла катастрофа MH-17.

Свое мнение он озвучил в интервью "Апострофу".

"Трудно сказать, поскольку непонятно, кто что знал, когда они об этом узнали и что делали. Нам известно, что "Бук", который сбил МН17, прибыл в Украину в ночь с 16 по 17 июля. Поэтому, резонно было бы для украинской власти узнать об этом и принять необходимые меры, чтобы закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной между прибытием установки и сбиванием МН17. Сложность еще в том, что раньше и украинские официальные лица, и сепаратисты заявляли, что "Бук" захватили на территории Украины, поэтому непонятно, был ли он на ходу. Также нет ясности с тем, планировалось ли вообще закрывать воздушное пространство - возможно, его бы не закрыли, даже зная о "Буке". Это не простой вопрос, поэтому он требует столько времени для ответа. Поэтому, можно понять, почему голландцы испытывают такую фрустрацию", - говорит он.

По мнению Хиггинса, если вина Украины в катастрофе, определить сложно.

"Моя позиция такова: сейчас непонятно, надо ли было закрывать воздушное пространство, и ответить на этот вопрос будет сложно. Даже если небо надо было закрыть, есть разные виды ответственности - моральная, гражданская, уголовная. Некоторые из них определяются юристами, некоторые - общественностью. Как бы там ни было, российский "Бук" сбил МН17, и то, что Украина оставила воздушное пространство открытым, не избавляет Россию от ответственности за то, что она сделала", - объясняет он.

В тоже время, по его словам, то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство "не делает вдруг Россию невиновной".

"Каждому независимому наблюдателю понятно, что ракета из российского "Бука", которая сбила МН17, является частью более широкого вмешательства в конфликт в Восточной Украине. Вопрос, стоило ли закрыть воздушное пространство, стоит совершенно отдельно. Когда в марте 2020 года начнутся судебные заседания, мы, вероятно, увидим нечто большее, чем просто информацию из соцсетей. Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17", - добавил он.

Подробнее о причинах и последствиях дополнительного расследования по катастрофе МН17 читайте в материале "Апострофа": В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat.