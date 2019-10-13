Никакой "зрады": в Минздраве объяснили громкое кадровое решение

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили громкое кадровое решение, вызвавшее волну обсуждения в социальных сетях, - увольнение государственного секретаря Артема Янчука и возложение выполнения его обязанностей на Инну Солодкую.

Соответствующее разъяснение "Апострофу" дал советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

По его словам, Янчука подавали в отставку на прошлой неделе, но тогда не проголосовал Кабмин.

"В этот же день Янчук ушел в декрет. Хотя, до информации об увольнении, не собирался. Ушел в декрет с нарушением закона. Министр [здравоохранения Зоряна] Скалецкая подала его на увольнение, и Кабмин утвердил ее просьбу. Янчука вывели "за штат" с сохранением всех гарантий госслужащего", - отметил Раимов.

Он подчеркнул, что толчком к увольнению стал конфликт между политическим руководством и неэффективными чиновниками. Без госсекретаря провести аудит и уволить неэффективных не возможно.

"Кабмин поддержал новую команду министра. Теперь мы сможем завершить аудит работы МОЗ и принять управленческие решения. Теперь в Минздраве все конфликты завершены. Будет только работа на продолжение реформ и закон", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что об увольнении Янчука сообщила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, после чего в сети началось бурное обсуждение: в кадровом решении многие увидели "зраду", поскольку не было разъяснений самой процедуры принятия решения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети возник ажиотаж из-за назначения на топ-должность супруги "слуги народа" главы Министерства юстиции Дениса Малюськи.