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У Зеленского сделали интересное заявление о новом законе по Донбассу и митингах в Украине

воскресенье, 13 октября 2019, 07:37
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Фото: Давид Арахамия/Фото из открытых источников

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что части участников митингов в Киеве выплачивают денежные бонусы.

Об этом он сказал в интервью LB.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге. Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - объяснил он, назвав эти 95% украинцев "украиноботами".

Также Арахамия уточнил несколько моментов по законопроекту о статусе Донбасса, сказав, что его "не существует в природе".

"На данный момент нет даже первичного драфта. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции", - разъяснил он, добавив, что таймлайна по созданию законопроекта нет.

По его словам, если переговорный процесс в нормандском формате завершится успехом, то инициатива написания соответствующего законодательного документа будет исходить из переговорной группы, далее "будет горячо обсуждаться на комитете".

"Переговорщики с нашей стороны. Как Россия может участвовать в нашем законотворчестве?" – добавил он, отвечая на вопрос об участии России в создании законопроекта, как участника переговоров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Арахамия поскандалил с экс-журналистом телеканала "1+1" и депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским.

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