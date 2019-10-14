Офис президента залепили наклейками против капитуляции: фото

Во время марша "Нет капитуляции", который проходит в Киеве в понедельник, 14 октября, участники акции обклеили здание Офиса президента символическими наклейками.

Соответствующие фото сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко.

На кадрах видно, что здание практически полностью обклеено наклейками, на которых утверждается, что "Путин – террорист" и "Нет капитуляции", "Россия должна быть разрушена" и другие.

ОПУ. Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1 ОПУ. Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1 ОПУ. Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1 ОПУ. Марш против капитуляции Дмитрий Малышко 1 / 1

Напомним, участники акции "Нет капитуляции" требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса оккупированным территориям Донбасса и амнистии боевикам, что предполагает так называемая "формула Штайнмайера".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда произойдет реализация "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Кроме того, у Зеленского указали на важное условие, без которого реализация "формулы" будет невозможна.