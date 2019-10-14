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У Зеленского резко высказались по "формуле Штайнмайера" для Донбасса

понедельник, 14 октября 2019, 19:29
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина рассказала о будущем "формулы Штайнмайера", которая должна войти в новый закон о Донбассе.

Об этом она заявила в спецэфире hromadske.

"Если мы говорим о "формуле Штайнмайера" — да, она согласована и так же хотелось бы иметь возможность ее реализации, возможно быстрой, но мы видим, что чтобы двигаться к формуле — должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", - сказала она.

Что касается сроков, то нардеп не смогла назвать конкретных сроков, уточнив, что реализация "формулы Штайнмайера" может произойти "в течение года".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

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