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В Кабмине дали важное разъяснение по поводу транша МВФ и судьбы "ПриватБанка"

понедельник, 14 октября 2019, 13:36
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не подтвердил информацию о том, что МВФ приостановил переговоры о новом транше для Украины.

Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, западные журналисты не правильно поняли заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову. В СМИ написали, что она якобы сказала о приостановке переговоров МВФ из-за ситуации с "ПриватБанком".

"Это неправда! Переговоры не приостановлено. На этой неделе министр финансов, я и глава правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - написал Милованов.

Он добавил, что в вопросе "ПриватБанка" нет никаких нарушений договоренностей с МВФ.

"Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", - отметил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НБУ назвали главную проблему в банковском секторе, связанную с "ПриватБанком".

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