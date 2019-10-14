В Кабмине дали важное разъяснение по поводу транша МВФ и судьбы "ПриватБанка"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не подтвердил информацию о том, что МВФ приостановил переговоры о новом транше для Украины.

Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, западные журналисты не правильно поняли заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову. В СМИ написали, что она якобы сказала о приостановке переговоров МВФ из-за ситуации с "ПриватБанком".

"Это неправда! Переговоры не приостановлено. На этой неделе министр финансов, я и глава правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - написал Милованов.

Он добавил, что в вопросе "ПриватБанка" нет никаких нарушений договоренностей с МВФ.

"Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", - отметил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НБУ назвали главную проблему в банковском секторе, связанную с "ПриватБанком".