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Очень интересное начало: сеть повеселило забавное видео из Рады

вторник, 15 октября 2019, 12:55
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В сеть попало видео, записанное в Верховной Раде перед началом Согласительного совета парламента, на котором спикер Дмитрий Разумков здоровается со всеми присутствующими.

Соответствующую запись опубликовал фотограф Ян Доброносов.

На видеозаписи можно увидеть, что Разумков пожимает руки буквально всем, кто попадается ему на пути, в том числе и снимающим заседание журналистам.

"Ничего особенного, просто спикер ВР здоровается с каждым перед заседанием согласительного совета", – отмечает в подписи к видео Доброносов.

В сети с юмором отреагировали на приветливость Разумкова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли поведение народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который вел себя необычно во время заседания украинского парламента 3 октября.

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