Досталось не только Киве: Разумков интересно потроллил нардепов в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после инцидента с депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой, которого застукали за рукоблудием в парламенте, попросил народных избранников не "удовлетворять любые физиологические потребности" на рабочем месте.

Об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

"Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое - зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Включая Iqos... Я не видел в зале табличек "Iqos friendly". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности", - сказал он.

Отметим, что на просьбу спикера народные депутаты отреагировали криками и безудержным смехом.

В сети также не без юмора отреагировали на заявление Разумкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандального Киву интересно потроллили в Раде.