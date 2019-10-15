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​У Зеленского сделали важное заявление по разведению сил на Донбассе

вторник, 15 октября 2019, 12:39
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В Луганской области в районе поселка Золотое было отложено отведение украинских войск с передовой в рамках ранее достигнутой договоренности, поскольку боевики не прекращают своих обстрелов на линии соприкосновения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Украины Юрия Костюка.

Он отметил, что украинская сторона опирается в своем решение оставить войска на позициях на Минские договоренности, где четко говорится, что разведение на определенном участке возможно лишь при условии 7-дневного периода "тишины".

"Этот вопрос отложен, чтобы (разведение) состоялось, нужны определенные условия, должно быть устойчивое прекращение огня определенное количество дней, которого не произошло", - заявил представитель Офиса президента.

Он отметил, что недавно аналогичная ситуация наблюдалась в районе Станицы Луганской.

Костюк заверил, что на участках разведения будут размещены украинские правоохранители, которые должны будут обеспечить порядок и безопасность местных жителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин обвинил украинскую сторону в отказе отводить войска на Донбассе и реализовывать тем самым Минские соглашения. По его словам, в такой ситуации виновен лично президент Украины Владимир Зеленский, который якобы не имеет контроля над армией и добровольцами на линии разграничения.

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