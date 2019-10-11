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Путин сделал циничное заявление про боевиков ДНР-ЛНР, упрекнув Зеленского

пятница, 11 октября 2019, 13:42
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не смог" обеспечить отвод украинских военнослужащих и техники с линии разграничения на Донбассе в рамках договоренности о разведении сил.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление лидера страны-агрессора на заседании Совета глав государств СНГ.

Так, по мнению Путина, Зеленский "не может" обеспечить отвод техники и подразделений ВСУ. Также он обвинил украинского коллегу в утрате контроля над "националистическими формированиями", имея в виду украинских добровольцев.

По словам российского президента, боевики на Донбассе уже несколько раз якобы сигнализировали о готовности отвести свои войска.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит… Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - заявил он.

Он также пригрозил Зеленскому завершением диалога по поводу гуманитарных вопросов на высшем уровне, если он не проявит "политическую волю". Путин отметил, что готов переключиться на переговоры с украинскими политиками, которые проводят "другую политику",

"Поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее несмотря на договоренность о разведении сил боевики на Донбассе провели обстрел по позициям украинских военнослужащих, вследствие чего один защитник Украины погиб. Позже стало известно, что погибшему было 39 лет и он служил в Мариупольской бригаде. Дома у него остались жена и маленький ребенок.

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