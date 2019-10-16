RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

10:44
Дженнифер Энистон завела Instagram и ее первый пост собрал 8 млн лайков: с таким фото иначе быть не могло
10:13
Спасение Испании и сверхважная победа Швейцарии: все результаты отбора Евро-2020 15 октября
09:48
Екатерина Кухар показала стройную фигуру в купальнике
07:20
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

15 октября

18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
15:54
Уменьшу число депутатов до 11: в сети показали яркую фотожабу с Шевченко после выхода на Евро-2020
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:45
Неожиданный герой: названо имя лучшего игрока матча Украина - Португалия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп от "Слуги народа" засветила в Раде дорогой аксессуар: фото

среда, 16 октября 2019, 08:52
переглянути новину українською

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветила в украинском парламенте сумку Chanel Jumbo стоимость свыше 7 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщила журналист Анна Стешенко.

По информации журналиста, стоимость такой б/у сумку варьируется от 3 до 4,3 тысячи евро.

При этом не исключено, что сумка может быть копией оригинала. Сама депутат комментариев по этому поводу не давала.

Тем временем Стешенко напомнила о декларации Шуляк за 2018 год. Там она указала четыре квартиры и три люксовых автомобиля. Кроме того, она задекларировала несколько вкладов в разных валютах. Так, на ее счету была сумма 43 126 долларов в госбанке, также свыше 3 миллионов гривен и 420 тысяч долларов наличными.

Напомним, что журналисты заметили в зале Верховной Рады народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву с сумочкой от бренда Gucci, стоимость которой превышает общую сумму в 10 минимальных украинских зарплат.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой - дипломат

Миротворцы, стена или что-то еще: какие планы "Б" по Донбассу есть у Зеленского

Китайские пытки: сохранит ли Украина предприятие "Мотор Сич"

Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: