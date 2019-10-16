Нардеп от "Слуги народа" засветила в Раде дорогой аксессуар: фото

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветила в украинском парламенте сумку Chanel Jumbo стоимость свыше 7 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщила журналист Анна Стешенко.

По информации журналиста, стоимость такой б/у сумку варьируется от 3 до 4,3 тысячи евро.

При этом не исключено, что сумка может быть копией оригинала. Сама депутат комментариев по этому поводу не давала.

Тем временем Стешенко напомнила о декларации Шуляк за 2018 год. Там она указала четыре квартиры и три люксовых автомобиля. Кроме того, она задекларировала несколько вкладов в разных валютах. Так, на ее счету была сумма 43 126 долларов в госбанке, также свыше 3 миллионов гривен и 420 тысяч долларов наличными.

Напомним, что журналисты заметили в зале Верховной Рады народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву с сумочкой от бренда Gucci, стоимость которой превышает общую сумму в 10 минимальных украинских зарплат.