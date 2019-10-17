Нардепа "Юзика" поймали за интересным занятием в Раде: опубликованы фото

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как актер студии "Квартал 95" по прозвищу "Юзик", во время заседания Верховной Рады раздает билеты на "Квартал" другим нардепам.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram-канале "Украина сейчас".

Как можно увидеть на снимках, сделанных в зале парламента, Корявченков вытягивает билеты из пачки и отдает несколько из них другому народному депутату.

"Каждый вечер, вечер наступает вдруг! В перерывах между голосованием, написанием законов и служению народу депутат Юрий Корявченков он же Юзик раздает билеты на Вечерний Квартал", – говорится в подписи к фото.

Отмечается также, что фото было сделано 16 октября, в тот же день когда и прошел концерт "Квартала".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нардеп Юрий Корявченков взял себе в помощницы супругу Татьяну.