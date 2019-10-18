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Разведения сил пока не будет: Украина сделала важное заявление по ситуации на Донбассе

пятница, 18 октября 2019, 11:54
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Незаконные вооруженные формирования боевиков продолжают нарушать условия прекращения огня, поэтому разведение сил и средств на Донбассе пока происходить не будет.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ходе своего выступления в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Загороднюк отметил, что условием для начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима прекращения огня на протяжении не менее чем семи суток.

"В настоящее время это условие не выполняется той стороной – стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал министр.

При этом Загороднюк подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках – в Золотом и Петровском.

"Другие участки – это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

Отметим, по информации пресс-службы штаба Операции объединенных сил, 17 октября боевики трижды проводили обстрелы в районе Золотого.

Напомним, подробнее о разведении сил и средств на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе.

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