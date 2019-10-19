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Арест Гладковского: адвокат сделал громкое заявление

суббота, 19 октября 2019, 19:48
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Адвокаты бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского советуют своему подзащитному внеси залог, сумма которого составляет 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец после судебного заседания в субботу, 19 октября.

По его словам, защита не согласна решением Высшего антикоррупционного суда по поводу ареста Гладковского.

"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому - внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и т.д. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", - отметил адвокат.

Ожидается, что залог за Гладковского внесут в понедельник, 21 октября.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.

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