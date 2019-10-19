Арест Гладковского: адвокат сделал громкое заявление

Адвокаты бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского советуют своему подзащитному внеси залог, сумма которого составляет 10 миллионов гривен.
Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец после судебного заседания в субботу, 19 октября.
По его словам, защита не согласна решением Высшего антикоррупционного суда по поводу ареста Гладковского.
"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому - внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и т.д. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", - отметил адвокат.
Ожидается, что залог за Гладковского внесут в понедельник, 21 октября.
Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".
Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.