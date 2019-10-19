Суд арестовал Гладковского с залогом в 10 миллионов

Высший антикоррупционный суд взял под стражу Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря СНБО, сроком на 60 дней.

Решение было принято во время заседания 19 октября. Его объявил следственный судья Тимур Хамзин.

По решению судьи, Гладковского арестовали до 15 декабря включительно. У него есть возможность выйти под залог в сумме более 10 млн гривен.

"Отказать защитнику в удовлетворении жалобы. Ходатайство детективов НАБУ и представительства САП об избрании меры пресечения по поводу содержания под стражей удовлетворить частично. Избрать подозреваемому Олегу Гладковскому меру пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток до 15 декабря включительно. Определить залог в размере 5530 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 млн 623 тысячи грн", - сказал судья.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.