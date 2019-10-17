Сыночку тоже стоит похудеть: в сети бурно обсуждают голодовку Гладковского

Украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО, фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

Многие скептически отнеслись к голодовке Гладовского, усмотрев в этом попытку уйти от ответственности, "припомнив эру Насировых (имея ввиду бывшего главу ГФС Романа Насирова, - прим. ред.) с больным сердцем". Другие отметили, что в деле с голодовкой Гладковского "консультантом выступает Гадя Савченко" (бывший нардеп Надежда Савченко, - прим. ред.).

Напомним, задержанный бывший заместитель СНБО Олег Гладковский объявил голодовку из-за своего задержания в четверг, 17 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились важные детали в деле о задержании Гладковского.

Также задержание Гладковского в сети "отметили" яркими фотожабами.