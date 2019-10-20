Луценко заметили на улице в Лондоне: интересные подробности и видео

Бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко встретили на улицах столицы Великобритании - Лондона.

Встречу украинца с экс-главой ГПУ на своей странице в Facebook опубликовал бывший народный депутат Украины Михаил Добкин.

В ходе беседы с заинтересованным гражданином Луценко ответил на несколько вопросов. В частности, он сказал, что прибыл в Лондон по учебе, а не по работе.

Напомним, что в конце сентября журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Луценко, один из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, собирался уехать из Украины в Великобританию с целью "изучения английского".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.