RU  UA  EN

воскресенье, 20 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 октября

12:18
Луценко заметили на улице в Лондоне: интересные подробности и видео
09:58
Топ-пропагандист Путина попал на забавную карикатуру из-за гражданства ЕС
08:26
Так вот куда уходит лес: сеть взбудоражило интересное видео из Рады
07:30
Бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна: как прошел 6 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

19 октября

21:59
Говорили об Украине: стали известны детали переговоров Путина и Меркель
21:31
Никуда не сбежит: в ГПУ отреагировали на возможное освобождение Гладковского
21:01
Защитница Украины заставила судей Х-фактора аплодировать стоя: видео
19:00
Тыквы на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:48
У киберполиции появился новый руководитель: что о нем известно
17:41
Суд арестовал Гладковского с залогом в 10 миллионов
17:10
Суд избрал меру пресечения Гладковскому: полное видео и все подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко заметили на улице в Лондоне: интересные подробности и видео

воскресенье, 20 октября 2019, 12:18
переглянути новину українською

Бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко встретили на улицах столицы Великобритании - Лондона.

Встречу украинца с экс-главой ГПУ на своей странице в Facebook опубликовал бывший народный депутат Украины Михаил Добкин.

В ходе беседы с заинтересованным гражданином Луценко ответил на несколько вопросов. В частности, он сказал, что прибыл в Лондон по учебе, а не по работе.

Напомним, что в конце сентября журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Луценко, один из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, собирался уехать из Украины в Великобританию с целью "изучения английского".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тайное имущество и уклонение от уплаты налогов: скандальные подробности о главе ФГИУ

Перец в обмен на танки: как обворовывали украинскую армию

Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма - Мустафа Джемилев

Зеленые "посадки": кто из политиков предстанет перед судом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: