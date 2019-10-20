Топ-пропагандист Путина попал на забавную карикатуру из-за гражданства ЕС

В сети создали очередную карикатуру с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, который активно пытается стать гражданином страны Европейского Союза.

Работу опубликовал художник Андрей Петренко.

"Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я Соловьев — господин, ненависного мне, Евроcоюза", - подписал автор свою работу.

По данным СМИ, Соловьев хочет стать гражданином Италии. По этому поводу священник-эмигрант из России, который проживает в Италии, уже создал электронную петицию с призывом не дать пропагандисту гражданство этой страны.

Интересно, что сам Соловьев активно критикует ЕС за санкции, которые организация ввела против России. При этом, он уже успел получить вид на жительство в Италии.

Напомним, что Соловьев высказался о позиции Российской Федерации по Донбассу.