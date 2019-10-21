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Есть желание, но: в России сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным

понедельник, 21 октября 2019, 19:09
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В Кремле заявили об отсутствии особого продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате".

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все участники переговоров изъявили желание провести встречу.

"Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - сказал он.

По его словам, российская сторона готова проводить саммит, но "при условии его тщательной подготовки".

Также в РФ выразили недовольство тем, что Украина не соглашается на все условия, которые якобы прописаны в "формуле Штайнмайера".

Напомним, что саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже в середине ноября.

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