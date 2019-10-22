Депутат Рады показал на видео итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко побывал на итальянской вилле ведущего пропагандиста канала "Россия 24" Владимира Соловьева.

Видео этого визита Гончаренко опубликовал на своем канале на Youtube.

“Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию”, - написал народный депутат в подписи к видео, распространенного в соцсети.





Алексей Гончаренко объяснил свое присутствие в имении Соловьева тем, что был приглашен на международную конференцию в Италии, которую проводил фонд Конрада Аденауэра. Как оказалось, неподалеку от места проведения конференции находится дача российского пропагандиста.

“Так обычно и происходит со всеми русскими пропагандистами. Дурить народ можно там, в России, а вот жить комфортнее в Европе”, - заметил он в посте на Facebook.

Воспользовавшись случаем, депутат расклеил неподалеку виллы открытки с надписью "Wanted", а также вручил еще одну - кому-то из рабочих, находившемуся на территории виллы.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети создали очередную карикатуру с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, который активно пытается стать гражданином страны Европейского союза.