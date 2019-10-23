В сети указали на забавные моменты на видео с Зеленским

В сети указали на интересные моменты в интервью президента Украины Владимира Зеленского, отметив ряд ошибок в речи украинского гаранта.

Соответствующее видео опубликовал Денис Фетисов в Facebook.

"Считаю что Юлия Мендель лучший пресс-секретарь Президентов за все время Украины", - прокомментировал он кадры с интервью Зеленского, которое он дал изданию "Сегодня".

И действительно, на видео можно заметить несколько ошибок, которые заметны невооруженным глазом.

"Что это?!", "интервью Президента Украины", - пишут в комментариях.

Отметим, интервью Зеленский изданию "Сегодня" дал в среду, 23 октября и рассказал о дружбе с Токио, разведении войск и встречах с немецким политиком Франк-Вальтером Штайнмайером и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский взорвал сеть неудачной шуткой о своем пресс-секретаре Юлии Мендель.

Кроме того, президент также отмечался комментарием о Юлии Мендель, который имеет подтекст сексизма.