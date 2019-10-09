Боже, как смешно: сети взорвала новая шутка Зеленского про Мендель

Украинцы осудили поведение президента Владимира Зеленского в обращении с журналистом на выставке "Оружие и безопасность-2019" во время ответа на вопрос о наличии формулы деоккупации Крыма.

Соответствующее видео опубликовало издание "Крым.Реалии" в Twitter.

"Девочки нет, ничего с вами не будет. Вы же девушек боитесь", - говорит Владимир Зеленский журналисту, который пытается прорваться к нему, дабы задать ему вопрос о Крыме, намекая на инциденты с рукоприкладством своего пресс-секретаря Юлии Мендель по отношению к представителям прессы.

Есть ли формула возвращения аннексированного Крыма?



Об этом нам эксклюзивно рассказал президент Зеленский



Что думаете? pic.twitter.com/c4Gr1e7yDg — Крым.Реалии (@krymrealii) October 9, 2019

Но украинцы не оценили юмор Зеленского, о чем поспешили упомянуть в комментариях.

Отметим, что это не первый случай, когда Зеленский троллит Мендель за скандальное поведение с корреспондентами. В частности, ранее он высмеял своего пресс-секретаря перед началом брифинга 1 октября. "Вы никого не толкали, Юль?" - спросил президент у нее.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский попал в громкий скандал, не посетив важное мероприятие евреев.