Боже, как смешно: сети взорвала новая шутка Зеленского про Мендель

Украинцы осудили поведение президента Владимира Зеленского в обращении с журналистом на выставке "Оружие и безопасность-2019" во время ответа на вопрос о наличии формулы деоккупации Крыма.
Соответствующее видео опубликовало издание "Крым.Реалии" в Twitter.
"Девочки нет, ничего с вами не будет. Вы же девушек боитесь", - говорит Владимир Зеленский журналисту, который пытается прорваться к нему, дабы задать ему вопрос о Крыме, намекая на инциденты с рукоприкладством своего пресс-секретаря Юлии Мендель по отношению к представителям прессы.
Есть ли формула возвращения аннексированного Крыма?— Крым.Реалии (@krymrealii) October 9, 2019
Об этом нам эксклюзивно рассказал президент Зеленский
Что думаете? pic.twitter.com/c4Gr1e7yDg
Но украинцы не оценили юмор Зеленского, о чем поспешили упомянуть в комментариях.
Отметим, что это не первый случай, когда Зеленский троллит Мендель за скандальное поведение с корреспондентами. В частности, ранее он высмеял своего пресс-секретаря перед началом брифинга 1 октября. "Вы никого не толкали, Юль?" - спросил президент у нее.
Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский попал в громкий скандал, не посетив важное мероприятие евреев.