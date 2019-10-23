Когда "слуг народа" проверят на детекторе лжи: у Зеленского назвали четкую дату

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что некоторые из нардепов, членов финансового комитета Верховной Рады, пройдут проверку на полиграфе в среду, 23 октября.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам "24 канала".

По словам главы фракции, проверка пройдет в 20:00 в здании Кабинета министров.

Кроме того, Арахамия также заявил, что существуют свидетельства очевидцев, которые подтверждают тот факт, что народным депутатам от "Слуги народа" предлагали взятку. Впрочем, нардепы, которые сообщили об этом, от взяток отказались.

Также Арахамия отметил, что существуют несколько непрямых доказательств в виде фотографий одной из встреч с организатором коррупционной схемы.

Глава фракции подчеркнул необходимость разобраться со скандалом, чтобы "избежать недоверия внутри [фракции]".

Напомним, скандал возник из-за отказа части народных депутатов, членов фракции "Слуга народа", поддержать на заседании финансового комитета законопроекты, призванные ликвидировать коррупционные "схемы", которые связывают с экс-нардепом Антоном Яценко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети меткой карикатурой высмеяли инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.