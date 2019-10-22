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В сети жесткой фотожабой показали проверку "слуг народа" на детекторе лжи

вторник, 22 октября 2019, 22:55
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Политолог Алексей Голобуцкий меткой карикатурой высмеял инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, на фото можно увидеть по всей видимости депутата с накрытым лицом. "Каждый депутат должен пройти полиграф!" – утверждается в подписи к фото. И тут же задается встречный вопрос: "А это точно полиграф?"

Предположительно, автор карикатуры проводит аналогию, сравнивая полиграф с электрическим стулом или приспособлением для пыток.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.

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