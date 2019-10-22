В сети жесткой фотожабой показали проверку "слуг народа" на детекторе лжи

Политолог Алексей Голобуцкий меткой карикатурой высмеял инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, на фото можно увидеть по всей видимости депутата с накрытым лицом. "Каждый депутат должен пройти полиграф!" – утверждается в подписи к фото. И тут же задается встречный вопрос: "А это точно полиграф?"

Предположительно, автор карикатуры проводит аналогию, сравнивая полиграф с электрическим стулом или приспособлением для пыток.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.