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Должны ответить: Зеленский резко отреагировал на скандал вокруг "слуг народа"

среда, 23 октября 2019, 13:20
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Президент Владимир Зеленский потребовал от народных депутатов, членов финансового комитета Верховной Рады, которых заподозрили в получении взяток, пройти проверку на полиграфе.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на странице президента в Facebook.

"Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуга народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним", – отмечает Зеленский, имея ввиду свой текущий визит в Японию.

Он подчеркнул, что следит за всеми заявлениями участников скандала и "не позволит бросать тень" на политическую силу, которая получила большинство на выборах.

По мнению Зеленского, все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи, а если проверкой будет установлена вероятность получения взятки, то такими нардепами должны заняться антикоррупционные органы.

Как сообщал "Апостроф", ранее об идее устроить для некоторых нардепов от "Слуги народа" проверку на детекторе лжи сообщал депутат Александр Дубинский, который в ответ потребовал того же от сотрудников Офиса президента.

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