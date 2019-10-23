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САП открыла дело против "слуг народа" из-за подозрений о взяточничестве

среда, 23 октября 2019, 12:13
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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Как говорится в пресс-службе ведомства, производство начали с целью проверки информации, которая была изложена в СМИ. Речь идет о возможном совершении коррупционного преступления действующими народными депутатами Украины.

Речь идет о скандале про 11 народных депутатов от "Слуги народа", которым, по информации СМИ, заплатили по 30 тысяч долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Производство начато по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особое ответственное положение).

По данным СМИ, в ближайшее время всех 11 народных депутатов проверят на детекторе лжи. Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что с таким требованием лично выступил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что скандал с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии, получил продолжение.

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