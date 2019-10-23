В "Слуге народа" зреет серьезный раскол: резонансные детали и видео

Скандал с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии, получил продолжение.

Комитет принимал решение по законопроектам, которые, как утверждается, способны ликвидировать коррупционные "схемы", с которыми связывают бывшего нардепа Антона Яценко. 11 народных депутатов отказались за них голосовать.

Нардепов обвиняют в связях с коррупционерами и получении взяток. В ответ на эти обвинения, в том числе и со стороны руководства "Слуги народа", нардеп Александр Дубинский собрался пройти в прямом эфире "детектор лжи". Об этом он заявил в эмоциональном видеообращении.

Внимание, нецензурная лексика.

Журналист Сергей Лещенко в своем Telegram канале привел список тех депутатов, которые не проголосовали на заседании комитета.

Кроме того, другая журналистка, Соня Кошкина, в своем Telegram также поделилась подробностями скандала.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети меткой карикатурой высмеяли инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.