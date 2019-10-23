Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за проверки "слуг народа" на детекторе лжи

Пользователи социальных сетей активно обсуждают и шутят по теме запланированной проверки на полиграфе народных депутатов из фракции "Слуга народа", которых подозревают в получении взяток.

Большинство шуток от пользователей сосредоточены вокруг темы возможной замены полиграфа более древними методами "поиска истины".

Напомним, скандал возник из-за отказа части народных депутатов, членов фракции "Слуга народа", поддержать на заседании финансового комитета законопроекты, призванные ликвидировать коррупционные "схемы", которые связывают с экс-нардепом Антоном Яценко.

Кроме того, ожидающих проверку нардепов сравнили с известными персонажами из советской комедии "Кавказская пленница".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети меткой карикатурой высмеяли инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.