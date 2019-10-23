"Слуга народа" выступил на росТВ со скандальным заявлением по Донбассу: в сети волна гнева

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале, чем вызвал массу недовольства среди коллег и пользователей социальных сетей.

Свое выступление у пропагандистов Шевченко афишировал в Facebook, но после десятков негативных комментариев удалил публикацию.

По словам народного избранника, он "хотел донести россиянам позицию Украины в отношении оккупированных территорий".

Выступление Шевченко раскритиковали его коллеги по политической силе. Они сравнили его с представителями фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" и предложили прийти на следующее заседание Рады в костюме матрешки.

Украинский журналист Юрий Бутусов написал, что депутат "оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций" и допустил, что такие заявления с радостью воспримут в Москве.

"Депутат "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил на "Первом" канале российского ТВ и рассказал, что протесты в Киеве 14 октября организовали националисты по заказу, и заказчиков ищут правоохранительные органы... Это же где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - пишет он.

Напомним, что В "Слуге народа" зреет серьезный раскол.