Есть угрозы: появились новые данные по свидетелю взяточничества "Слуг народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что свидетель по делу о взятках нардепам, который должен был рассказать об этом на телевидении, не придет на эфир из-за тайны следствия.

Об этом он сообщил на брифинге перед прохождением детектора лжи в четверг, 24 октября.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы",- отметил он.

Прежде всего, это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить.

А вторая угроза безопасность самого свидетеля.

"Учитывая количество денег в этой всей схеме – очень много, где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, где-то кто-то заработал где-то 100 миллионов долларов – есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи", - добавил он.

При этом, Арахамия не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ. Но отметил, что очень хотел, чтобы этот человек пришел и в СМИ все сказал.

Он также добавил, что к этому нардепу "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось полное видео того, как Арахамия прошел проверку на детекторе лжи.