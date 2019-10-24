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Один из лидеров "Слуги народа" проходит проверку на детекторе лжи: онлайн трансляция

четверг, 24 октября 2019, 16:18
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, пришел на прохождение проверки полиграфом.

Эта процедура связана с коррупционным скандалом в Верховной Раде.

Трансляцию в прямом эфире ведет канал "Свободный".

Арахамию через ряд вопросов проверят на предмет возможных получений нардепами от "Слуги народа" взяток за голосования.

Накануне тест на полиграфе прошел нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Результаты теста как Дубинского, так и Арахамии будут известны в понедельник, 28 октября.

Ранее "Апостроф" сообщал о скандале с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии.

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