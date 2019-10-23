Глава фракции "Слуги народа" пришел со скандальным Дубинским на проверку полиграфом: видео

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат этой же фракции Александр Дубинский согласились на проверку на детекторе лжи, которую инициировал Офис президента в связи с коррупционным скандалом в Верховной Раде.

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Депутатам должны задать несколько вопросов, в частности, о том, "получали ли они вознаграждение за любую версию законопроекта", "побуждал ли кто-то каким-то образом к голосованию".





Ранее "Апостроф" сообщал о скандале с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии.