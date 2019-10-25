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Медведчук в Москве встретился с Медведевым: детали

пятница, 25 октября 2019, 10:49
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Председатель политсовета политической партии "Оппозиционная платформы – За жизнь" Виктор Медведчук посетил Москву, где встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Об этом в четверг, 24 октября, сообщили на официальном сайте ОПЗЖ.

В сообщении сказано, что встреча Медведчука и Медведева состоялась в среду, 23 октября.

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинской-российских отношений", - уточняют в пресс-службе партии.

В то же время на сайте правящей в РФ партии "Единая Россия" указано, что Медведев обсудил с Медведчуком политическое сотрудничество с ОПЗЖ.

Как сообщал "Апостроф", незадолго до парламентских выборов в Украине оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко уже встречались в Москве с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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