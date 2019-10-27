Договоренность Путина и Эрдогана по Сирии: что известно на данный момент

В воскресенье, 27 октября, подразделения курдов в Сирии начали отходить с территории вдоль турецкой границы в связи с договоренностью Турции и России, заключенной во вторник, 22 октября.

Об этом сообщает DPA.

В частности, сирийские демократические силы (SDF) вышли из нескольких сел на пограничной полосе с Турцией. На данный момент их силы "перераспределяются" на новые позиции далеко от границы с Турцией, и их заменяют сирийские правительственные силы.

При этом, в официальном заявлении говорится, что отвод имеет целью "остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких нападений".

Напомним, Турция начала наступление на северо-востоке Сирии 9 октября для борьбы с курдскими отрядами, которые Анкара считает террористами, связанными с повстанцами дома. Наступление было прекращено после прекращения огня со стороны России и США.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Турция приняла неожиданное решение по военной операции в Сирии.