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Турция приняла неожиданное решение по военной операции в Сирии

среда, 23 октября 2019, 09:32
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В среду, 23 октября, военное командование Турции заявило, что в связи с завершением вывода курдских вооруженных формирований из "безопасной зоны" на севере Сирии, необходимости в еще одной военной операции пока нет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении министерства обороны Турции утверждается, что проводить еще одну операцию за пределами нынешнего района нет необходимости.

Также агентство отмечает, что военное наступление Турции в Сирии, который началось 9 октября, фактически приостановлено.

Как сообщал "Апостроф", ранее вечером 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум, в котором договорились о дальнейшем плане совместных действий в Турции. В частности, сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдские формирования с границы с Турцией.

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