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Путин и Эрдоган достигли договоренности по Сирии: опубликован документ

вторник, 22 октября 2019, 20:53
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Стало известно о новой договоренности России и Турции о введении российской полиции в Сирию, где проходит турецкая операция "Источник мира".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РИА Новости.

Что касается деталей договоренности, то уже со среды, 23 октября, в зону за пределами турецкой операции Источник мира в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

В меморандуме по итогам переговоров сообщается, что Россия и Турция начнут совместное патрулирование в зоне рядом с территорией турецкой военной операции в Сирии.

Подробнее о вторжении Турции в Сирию, читайте в материале "Апострофа": Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения.

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