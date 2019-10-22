Путин и Эрдоган достигли договоренности по Сирии: опубликован документ

Стало известно о новой договоренности России и Турции о введении российской полиции в Сирию, где проходит турецкая операция "Источник мира".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РИА Новости.

Что касается деталей договоренности, то уже со среды, 23 октября, в зону за пределами турецкой операции Источник мира в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

В меморандуме по итогам переговоров сообщается, что Россия и Турция начнут совместное патрулирование в зоне рядом с территорией турецкой военной операции в Сирии.

Подробнее о вторжении Турции в Сирию, читайте в материале "Апострофа": Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения.