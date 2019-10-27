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Не нужно обвинять: в ГПУ четко разъяснили процедуру переаттестации прокуроров

воскресенье, 27 октября 2019, 07:59
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Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что аттестация в ГПУ проходит по предусмотренной законом процедуре, поэтому обвинения в адрес ведомства о недопуске прокуроров к переаттестации не имеют под собой оснований.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Отвечая на вопрос о недопуске некоторых прокуроров, в том числе и следователя по "делам Майдана" Сергея Горбатюка, из-за отказа подписывать стандартное заявление, Рябошапка отметил, что для ГПУ, как для правоохранительного органа, важно соблюдать законы и не потворствовать их нарушению.

"Мы же орган, который должен обеспечивать законность, а не идти на поводу у людей, которые, слишком творчески формулируя, толкуют закон. Закон четко установил, что должна быть форма заявления о намерении пройти аттестацию, определенная приказом генерального прокурора… Или вы соблюдаете закон, или, если не соблюдаете закон, тогда его соблюдаем мы. Не надо обвинять нас и говорить, что мы не допустили кого-то к аттестации. Это они не подали заявление в порядке, предусмотренном законодательством. Они нарушили закон, поэтому должны быть применены соответствующие меры", – отметил Рябошапка.

Также генпрокурор ответил на претензии по поводу так называемых "анонимок" в процессе переаттестации. По его словам, прокуроры имеют возможность защититься, предоставить объяснения, в том числе и по "анонимкам", и опровергнуть обвинения в свой адрес.

"Мы хотим создать обновленную прокуратуру, в которой прокурорам доверяет общество потому, что они отстаивают права человека и интересы общества. Не политические заказы или бизнес-интересы определенных лиц. И если бы мы были не уверены во внедряемых изменениях – мы бы этого не начинали. Критики этих вопросов не может не быть, потому что каждый видит эти вопросы по-своему. Поэтому и кампания по дискредитации прокуратуры и аттестации самими же прокурорами ведется достаточно активно", – подчеркнул генпрокурор.

Подробнее читайте об этом в интервью "Апострофа" с главой ГПУ Русланом Рябошапкой: Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым.

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